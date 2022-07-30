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MİT, Güngören bombacısını etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Güngören saldırısının faillerinden PKK’lı terörist 'Rüstem' kod adlı Nüsret Tebiş'i Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:12
MİT, Güngören bombacısını etkisiz hale getirdi

MİT, PKK’nın 27 Temmuz 2008’de İstanbul Güngören’de gerçekleştirdiği ve 18 kişinin ölümü, 154 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak’ın kuzeyine kaçan Nüsret Tebiş'in, geçen aylarda Suriye’ye geçtiğini belirledi. Suriye’de Nüsret Tebiş’in izini süren MİT, söz konusu teröristin Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrindeki bir evde saklandığını tespit etti. Planlanan operasyon doğrultusunda harekete geçen MİT, terörist Nüsret Tebiş’i etkisiz hale getirdi.

Nüsret Tebiş, Güngören eyleminin faili olarak İstanbul Bakırköy 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam bin 258 yıl hapis cezası istemiyle firari sanık olarak aranıyordu. Tebiş'in PKK’ya 1995’de Siirt Baykan’dan katıldığı, daha sonra siyasi alana geçerek, bir süre DEHAP’ın İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören eylemini gerçekleştirmesi sonrasında illegal yollardan Irak’ın kuzeyine kaçtığı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTTerörTeröristörgütOperasyonGüngörenSaldırıBomba27 Temmuz 2008 İstanbul GüngörenNüsret TebişSuriye
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