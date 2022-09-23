MİT operasyonuyla yakalanan 2 terörist, Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçundan kımızı bülten ile aranan PKK/KCK mensubu 'Lehenk' kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK mensubu 'Alişer' kod adlı Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Teröristlerin, 25 Eylül 2012'de Tunceli'de 6'sı asker 1'i sivil 7 kişinin şehit edildiği bombalı saldırı ve 29 Ağustos 2020'de Ağrı Doğubayazıt'ta 2 askerin şehit edildiği saldırının failleri arasında yer aldığı belirlendi. Teröristlerden Atilla Çiçek'in ise Suriye ve İran'da faaliyet gösterdiği tespit edildi.