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MİT: PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Mart 2021 Cumartesi 16:53
1 Okunma
MİT: PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi

ANKARA

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.

DHA

Son Güncelleme: 27.03.2021 16:56
Anahtar Kelimeler:
MİTIrakOperasyonPkk
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