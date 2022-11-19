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MÄ°T'ten DEAÅž operasyonu; 11 terÃ¶rist yakalandÄ±

MÄ°LLÄ° Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (MÄ°T) Suriye'nin kuzeyindeki FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarda 11 DEAÅž'lÄ± terÃ¶rist yakalandÄ±.

19 KasÄ±m 2022 Cumartesi 13:15
MÄ°T'ten DEAÅž operasyonu; 11 terÃ¶rist yakalandÄ±

DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan Suriye'de misafirhane olarak kullanÄ±lan ve iÃ§inde sorumlu dÃ¼zeyde Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 3 Ã¶rgÃ¼t evi, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve MÄ°T'in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda tespit edildi. MÄ°T'in istihbarÄ± ve operasyonel desteÄŸiyle SMO'ya baÄŸlÄ± yerel gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± alanÄ±nda operasyonlar dÃ¼zenlendi. Bu operasyonlarda 11 DEAÅž Ã¼yesi yakalandÄ±. Operasyonlarda; teknik kapasitesi ve patlama etkisi yÃ¼ksek, profesyonelce hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve yaklaÅŸÄ±k 30 bin dolar deÄŸerinde olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan 4 bin 350 elektrikli fÃ¼nye, 986 programlanabilir entegre cihazÄ±, 665 devre kartÄ±, voltmetre, devre elemanlarÄ±, devre kontrolÃ¼ iÃ§in LED'ler ve lehim aletinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da teknik malzeme ele geÃ§irildi.

DEAÅž'lÄ± hÃ¼cre Ã¼yelerinin,Â PKK/KCK-PYD/YPG uzantÄ±sÄ± SDG kontrolÃ¼ndeki Haseke/Guveyran Cezaevi'ne yÃ¶nelik DEAÅž unsurlarÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±lara lojistik ve askeri destek saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MÄ°TTerÃ¶rÃ¶rgÃ¼tTerÃ¶ristDEAÅžOperasyon
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