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Motoruna çarparak ölümüne neden olduğu kuryeyi sokağa bırakıp kaçtı 

Denizli'de Üçgen kavşağında yol ortasında kaza sonucu hasar görmüş pizza şirketine ait bir motosiklet, bir araca ait plaka ve cep telefonu bulundu. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra kaza yerine 800 metre uzaklıkta sokak arasında motosikleti kullanan Enes Dailli'nin (26) cansız bedenine ulaşıldı. Dailli'nin kendisine çarpan kişi tarafından sokak arasına taşınıp, terk edildiği sanılıyor. Polis her yerde araç sürücüsünü arıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Şubat 2021 Pazar 10:41
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Motoruna çarparak ölümüne neden olduğu kuryeyi sokağa bırakıp kaçtı 

Denizli şehir merkezinde bulunan İzmir, Antalya ve Ankara karayollarının kesiştiği Üçgen kavşağında saat 00.15 sıralarında yol ortasında kaza yapmış bir motosiklet gören sürücüler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden trafik ekipleri, Üçgen kavşağın Ankara karayolu istikameti çıkışında kaza sonucu hasar görmüş 20 V 6593 plakalı pizza şirketine ait bir motosiklet ve cep telefonu bulundu. Aynı yerde motosiklete çarptığı tahmin edilen bir araca ait, 16 JN 408 plaka buldu. Kaza yerinden polis ekipleri, motosikleti çekiciyle kaldırırken olay yerinde buldukları plakanın da hangi araca ait olduğunu araştırdı. Kaza yerinde bulunan cep telefonundan ise yakınlarını arayan polis ekipleri, motosikleti kullanan kişinin pizza şirketinde çalışıp, evlere paket servisi yapan motokurye Enes Dailli olduğunu tespit etti.

SOKAK ORTASINA TERK EDİLDİ

Dailli’yi polisle birlikte yakınları da başta hastaneler olmak üzere her yerde aramaya başladı. Hastanelerde motosiklet kazası sonucu yaralanan bir kişiye rastlanmazken yaklaşık bir saat sonra gelen ihbarla gerçek ortaya çıktı. Polise, kaza yerine 800 metre uzaklıkta karayolu kenarında Dokuzkavaklar Mahallesi 2045 sokakta alkollü bir kişinin sokak ortasında yattığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine sokağa, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekibi, sokakta kanlar içinde bulunan kişinin öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede bulunan kişinin, Üçgen kavşağında bulunan motosikleti kullanan Enes Dailli olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Enes Dailli'nin  kullandığı motosiklete üçgen kavşağında bir aracın çarptığını, hayatını kaybeden motokuryenin bedenini, araç sürücüsünün sokak arasına kadar sürükleyerek götürdüğü sonra da bırakarak kaçtığı tahmin ediliyor. Daili’nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken; polis ekipleri de araç sürücüsünü  arıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliMotorKuryeKazaTrafik Kazası
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