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MSB'den yeni yıla özel 'Önce Vatan' klibi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yıla özel rap müzikle 'Önce Vatan' klibi hazırladı.

01 Ocak 2023 Pazar 18:12
MSB'den yeni yıla özel 'Önce Vatan' klibi

 ANKARA, (DHA)-

Bakanlığın Twitter hesabından, "Kahraman Mehmetçik, tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da 'önce vatan' diyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görevde olacak" notuyla rap müzik tarzında hazırlanan 'Önce Vatan' klibi paylaşıldı. Paylaşımda ayrıca, askerlerin seslendirdiği marşın, "Adım Mehmetçik benim; ezan oldum dinmedim, dinmem! Bayrak oldum inmedim, inmem! Şehit oldum ölmedim, ölmem!" sözlerine yer verildi. Klipte, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da 'önce vatan' diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı belirtildi. Kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli personelin yer aldığı klibin sonunda, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında milletimizin yeni kutluyoruz" denildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
MSBYeni YılRapönce Vatan
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