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MSB: Ege'de eğitim görevi, başarıyla tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen NATO koordineli eğitim görevinin Yunanistan'a ait uçaklarla engellenmeye çalışıldığını, gerekli karşılık verilerek görevin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

17 Aralık 2022 Cumartesi 18:55
MSB: Ege'de eğitim görevi, başarıyla tamamlandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti. Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO’nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan’a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır" denildi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBEge DeniziEğitimNATO
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