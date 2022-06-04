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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Haziran 2022 Cumartesi 16:40
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.

Açıklamada, 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 99 adet savunma tipi el bombası, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 1 adet Binoküler gece görüş dürbünü, 1 adet termal görüş cihazı, 1 adet nişangah, 30 adet basma düzenek, 2 adet Doçka sehpası, 74 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 24 adet sis bombası, 91 adet RPG-7 sevk fişeği, 1 adet el telsizi, 4 çuval amonyum nitrat, 7 adet termal şemsiye, 8 bin adet AK-47 piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTerörTeröristOperasyonMühimmatSilahPençeKilit Bölgesi
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