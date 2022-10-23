MSB: PenÃ§e-Kilit Operasyonu'nda 1043 silahÄ± ele geÃ§irildi

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kahraman TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimiz, Irak'Ä±n kuzeyinde baÅŸarÄ±yla devam eden PenÃ§e-Kilit Operasyonu ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya bÃ¼yÃ¼k darbe indirdi. 6 aydÄ±r sÃ¼ren amansÄ±z bir mÃ¼cadele ile terÃ¶ristleri inlerine gÃ¶men MehmetÃ§ik, 17 Nisan'da baÅŸlayan operasyon ile bugÃ¼ne kadar farklÄ± nevide toplam 1043 adet silahÄ± da ele geÃ§irdi. Operasyon kapsamÄ±nda; 2 adet SA-18 hava savunma fÃ¼zesi, 40 adet tanksavar fÃ¼zesi, 36 adet havan, 106 adet RPG-7 roketatar, 22 adet bombaatar, 50 adet DoÃ§ka uÃ§aksavar, 31 adet Zagros keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi, 85 adet PKMS makineli tÃ¼fek, 519 adet AK-47 piyade tÃ¼feÄŸi, 79 adet M-16 piyade tÃ¼feÄŸi, 73 adet Dragunov keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi ele geÃ§irildi" denildi.