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MSB: Son bir ayda 43 operasyon icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından son bir ay içinde 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere gerçekleştirilen 43 operasyonda 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
10 Ocak 2021 Pazar 16:34
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MSB: Son bir ayda 43 operasyon icra edildi

ANKARA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TSK'nın yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. Operasyonların gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ettiği, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceği vurgulandı. Bu kapsamda; son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra edildiği ve bu operasyonlar sonucu 226 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
TSKMSBTerörBakanlıkOperasyon
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