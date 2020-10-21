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Muğla, Datça'da deprem

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Ekim 2020 Çarşamba 11:07
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Muğla, Datça'da deprem

AFAD: Saat 09.48'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaDatçaDeprem
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