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Muşlu kanaat önderlerinden PKK tepkisi

MUŞ’ta kanaat önderleri ile aşiret liderleri, 'Pençe Kartal-2 Harekatı' bölgesinde yer alan Gara'da 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi. Gara şehitleri için dualar da edildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Şubat 2021 Cuma 09:41
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Muşlu kanaat önderlerinden PKK tepkisi

Muş’un Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel öncülüğünde bir araya gelen kanaat önderleri ve aşiret liderleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi. Şehitler için dualar edilirken, teröre karşı bir araya gelen kanaat önderleri ile aşiret liderleri, yüreklere acı düştüğünü söyledi.

Kanaat önderleri ve aşiret liderleri adına açıklama yapan Hasköy Belediye Başkanı Karayel, “PKK terör örgütünü şiddetle lanetliyoruz ve kınıyoruz. Devletimiz var olsun, bayrağımız dalgalansın, ezanımız susmasın. Allah’ın izniyle hiçbir güç ve kuvvet, bizim birlik ve beraberliğimizi, ülkemizi bölemeyecektir. Bizler tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatanız. Hiçbir güç, bizleri birbirimizden ayıramaz. Kahraman Mehmetçiklerimizle beraberiz, yan yanayız. Her an ve her zaman canımızla malımızla Mehmetçiğimizin yanındayız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuşKanaat önderleriTerörTeröristPkkGara
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