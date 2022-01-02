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Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasını eleştirerek "Bu fikri, 'helalleşme' kavramının toplumun değerlerine ait olduğunu bilen birileri ona vermiş ama dökme su ile değirmen dönmez" dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
02 Ocak 2022 Pazar 15:33
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Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi

İSTANBUL, (DHA)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan KurtulmuşRecep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yapılan AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'na katıldı. Çok sayıda partilinin katıldığı programda konuşan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun  "helalleşme" açıklamasına tepki gösterdi.


"DÖKME SU İLE DEĞİRMEN DÖNMEZ"

Kurtulmuş,"Bu memlekette Cumhuriyet Halk Fırkası ve Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti yıllar boyunca bu milletin inançları ve değerleri ile mücadele etmiştir. Bunu söylediklerinde kızıyorlar. Tarihin sayfalarını bir açın. Yakın döneme bakın. Sayın Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' diyor ya vallahi akıl hocaları iyi akıl vermiş. Bu fikri 'helalleşme' kavramının toplumuun değerlerine ait olduğunu bilen birileri ona vermiş ama dökme su ile değirmen dönmez. Gelin helalleşecekseniz bu milletten özür dileyeceğiniz şeyleri hatırlatalım. 28 Şubat'ta ufacık çocuklarımızı ikna odalarına sokan CHP zihniyeti değil miydi? Aynı şekilde 27 Nisan muhtırasının hazırlandığı dönemde orduyu göreve çağıran sokaklara çıkaran bir darbe teşebbüsünün olmasını ima eden CHP zihniyeti değil miydi? Aynı şekilde eski bir bakanın 'ben başörtülü bir hakimin olduğu mahkemede yargılanmak istemem çünkü ortada taraf tutarlar' dediler. Bundan dolayı özür dilemeleri gerekmez mi? Yılın son haftasında CHP sözcülerinden birisi bu milletin inançları ve değerleri ile ne kadar kavgalı olunabileceğini ortaya koydu. Cehaleti bundan ibaret de değil. Biz bu insanları başörtülüler ve başörtüsüzler diye ayırmayız. Biz okumuşlar ve az okumuşlar diye ayırmayız" dedi.


"PANDEMİDEN BU YANA ÜYE SAYISI BİR MİLYON ARTTI"

Kurtulmuş,  AK Parti'nin son üye sayısına ilişkin ise, "AK Parti pandeminin başladığı bugünlerden itibaren üye sayısını bir milyon arttırdı. Ama öyle bir konuşuyorlar ki; AK Parti toplumsal desteğini kaybetmiş gibi yansıtıyorlar. Diğer partilerin üyelerini toplayın bu kadar etmez" diye konuştu.

DHA

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Numan KurtulmuşAK Parti Genel BaşkanvekiliCHP Genel BaşkanıKemal KılıçdaroğluHelalleşmeRecep Tayyip Erdoğan Kongre MerkeziYeni Çağrı
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