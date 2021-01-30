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O GÜNÜ İPLE ÇEKİYOR

Yüksekovalı Hira, Anıtkabir'e gideceği günü sabırsızlıkla bekliyor

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ocak 2021 Cumartesi 18:30
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O GÜNÜ İPLE ÇEKİYOR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Şerif Karahan'ın (32) Anıtkabir'i görmek isteyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayranı kızı Hira (9) için yaptığı 'kardan Anıtkabir'in haberi, büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin dört bir yanından arayanlar, aileyi tebrik etti. Yüksekova'da görevli komutanlar da aileyi evinde ziyaret ederek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamını iletip, kendilerini Ankara'ya davet ettiğini söyledi. Ankara'ya gideceği günü sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Hira Karahan, Bakan Akar'a teşekkür ederek, "Türkiye'nin birçok yerinden telefonla bizi arayanlar oldu. Çok mutlu oldum. Anıtkabir'e gideceğim günü heyecanla bekliyorum" dedi.

Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan, 2 çocuk babası, inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i gezmek isteyen, Atatürk hayranı kızı Hira'nın bu hayalini gerçekleştirmek için ilgi çeken yola başvurdu. Karahan, hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğu dondurucu soğukta, evinin önüne 'kardan Anıtkabir' yaptı. Karla aslan ve 'Aslanlı Yol' da yapıp, boyayan Karahan, Ankara'ya götüremese de kızının hayalini gerçekleştirmek için çabaladı. 

Mehmet Şerif Karahan'ın kızı için 'kardan Anıtkabir' yaptığı haberi, büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin dört bir yanından arayanlar, aileyi tebrik etti. Yüksekova'da görevli komutanlar da dün aileyi evinde ziyaret edip, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamını ileterek, kendilerini Ankara'ya davet ettiğini söyledi.

'ANKARA'YA GİDECEĞİM GÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM'

Çok heyecanlı olduğunu anlatan küçük Hira, kendisini Ankara'ya davet eden Bakan Akar'a teşekkür ederek, "Babamın benim için yaptığı 'kardan Anıtkabir' sürprizi haber konusu olunca Türkiye'nin her köşesinde babamı arayıp, tebrik ettiler. Beni de Ankara'ya davet ettiler. Ankara'ya gideceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Milli Savunma Bakanı'mıza ve askerlerimize çok teşekkür ediyorum. Askerler aradılar. Türkiye'nin birçok yerinden babamı arayanlar oldu. Ailemle Anıtkabir'e gideceğim günü bekliyoruz. Arkadaşlarım aradılar. Giderken bol bol Anıtkabir fotoğrafları çekmemi istediler. Onlar için fotoğraf çekeceğim" dedi.

'ANITKABİR'İ ÇOK SEVİYOR'

Haberin bu kadar yankı uyandıracağını tahmin etmediğini belirten Mehmet Şerif Karahan ise Türkiye'nin birçok yerinden tebrik telefonu aldığını dile getirip, "Arayanlar kızım Hira ile görüştüler. Bundan çok mutlu oldum. Böyle bir etkinliği yaptığıma çok sevindim. Kızımla beraber Ankara'ya Anıtkabir’i görmeyi, gezmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda gideceğiz. Sabah uyanan kızım, 'Baba bizi ne zaman Ankara'ya götürecekler' diye soruyor. Gideceğimiz günü bekliyoruz" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla oyun oynayan Hira Karahan, kitaplarındaki Türk bayrağı ve Atatürk resimlerine bakarak, Anıtkabir ile ilgili bilgi de edindi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YüksekovaHiraAnıtkabir
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