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OGM Müdürü Karacabey: Orman köylüsü elektrik faturasından kurtuldu

ORMAN Genel Müdürlüğü’nce (OGM), 2019’da başlattığı ‘Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Projesi’ ile bugüne kadar toplamda 35 ilde 82 köyde 806 haneye 1486,6 kilovat gücünde üretim yapabilen sistemleri hayata geçirildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Kurulan bu santraller sayesinde köylülerimiz elektrik faturası ödeme derdinden kurtuldu” dedi.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:56
OGM Müdürü Karacabey: Orman köylüsü elektrik faturasından kurtuldu

OGM, Türkiye’deki 23 bin orman köyünde sayıları 7 milyonu bulan vatandaşların yerinde kalkınmalarının sağlanması, yaşam kalitelerinin artırılması ve odun tüketiminin azaltılması amacıyla Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kapsamında projeler yürütüyor. ‘Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Projesi’nin başlangıcında pilot bölge olarak Afyon ve Konya illerinde yüzde 100 hibe desteği ile kurulan 100 kilovatlık santral ile köylülerin tüm elektrik tüketimleri karşılandıktan sonra yıllık ortalama 70 bin TL civarında köy bütçesine ek gelir sağlandı. Proje kapsamında OGM, toplamda 35 ilde 82 köyde 806 haneye 1486,6 kilovat gücünde üretim yapabilen sistemleri hayata geçirildi. Öte yandan 2022 yılında 700 haneye daha ‘Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Güneş Enerjisi Sistemi’ (ŞEBGES) kurulumu yapacak.

‘KÖY BÜTÇESİNE ORTALAMA 70 BİN TL KAYNAK SAĞLANIYOR’

Teknolojideki gelişmeleri, çevresel fırsatları takip ederek orman köylüleri için sürekli yeni projeler, finansal çözümler geliştirdiklerine işaret eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bu kapsamda söz konusu kesime yönelik ferdi ve kooperatif destekleri verdiklerini kaydetti. Karacabey, proje kapsamında 2020 yılında pilot bölge olarak Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Konya'nın Ilgın ve Gökbudak ilçelerinde 100'er kilovatsaat gücünde 2 güneş enerjisi santrali (GES) kurulduğunu belirterek, söz konusu köylülerin tüm elektrik ihtiyacının santrallerden karşılandığını, fazla enerjinin ise satılarak köy bütçesine yıllık ortalama 70 bin TL kaynak sağlandığını belirtti.

‘KÖYLÜMÜZE ÖDEME KONUSUNDA KOLAYLIK SAĞLIYORUZ’

OGM ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen projenin Türkiye’nin pek çok bölgesine yayıldığını ifade eden Karacabey, “Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi projemiz 2 yılda 35 ile yayıldı, 806 hanenin çatısına sistem kuruldu. Kurulan bu santraller sayesinde köylülerimiz elektrik faturası ödeme derdinden kurtuldu. Projenin yüzde 47'sini hibe ve yüzde 53'ünü kredi olarak faizsiz uyguluyoruz. Ayrıca kredileri de yılda bir ödeme olacak şekilde 7 eşit taksit halinde tahsil edil ederek köylümüze ödeme konusunda da kolaylık sağlıyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OGMBekir KaracabeyKöyOrmanElektrikFaturaEv
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