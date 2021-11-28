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Öğretim Üyesi alınacak

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
28 Kasım 2021 Pazar 12:24
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Öğretim Üyesi alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Gaziantep Üniversitesi'nin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine’’ uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 28.11.2021 12:43
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