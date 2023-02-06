Oktay: 10 ilde 284 kişi hayatını kaybetti, 2323 kişi yaralandı

Okullarımız, yurtlarımız, pansiyonlarımız hamdolsun sapasağlam yerinde. Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız. Deprem bölgelerine şu ana kadar 102 mobil baz istasyonu gönderilmiştir ve devreye alınmaya başlanmıştır.

Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, İslahiye, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa'ya doğal gaz akışı durduruldu. AFAD bünyesinde yardımlar koordine edilecek, bir hesapta yardımlar toplanacak ve htiyaç sahiplerine dağıtılacak. Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.