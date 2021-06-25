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Öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı

İZMİR'in Buca ilçesinde, Kazakistan uyruklu Gülistan Aidorova (55), kızı E.A.'ya (29) dini nikahlı eşi Ahmet D. ile evlenmemesini söylemesi üzerine anne- kız arasında tartışma çıktı. E.A., bıçaklayarak öldürdüğü annesi Aidorova'yı çuvala koyup, yaklaşık 3 gün boyunca balkonda sakladı. Çuvaldaki ceset kötü koku üzerine fark edilirken, E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Haziran 2021 Cuma 10:43
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Öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı

Olay, saat 23.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/18 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. ile dini nikahlı eşi Kazakistan uyruklu E.A.'nın yaşadığı eve akşam saatlerinde misafir geldi. Misafirliğe gelen kişiler evden kötü koku geldiğini fark edince durumu Ahmet D.'ye söyledi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Ahmet D., evin arka kısmında bulunan balkona baktı. Kapalı bir çuvalın yanında kan olduğunu fark eden Ahmet D., çuvalı açtığında E.A.'nın annesi Gülistan Aidorova'yı kanlar içerisinde gördü. Panikleyen Ahmet D., aynı apartmanın 3'üncü katında oturan babasına haber verdi. Oğlunun yanına gelen babası ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülistan Aidorova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP, ÇUVALA KOYMUŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri E.A., Ahmet D. ve babasının ifadesine başvurdu. Olayı itiraf eden E.A., yaklaşık 3 gün önce annesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi. İddiaya göre, annesi Gülistan Aidorova'nın dini nikahlı eşi Ahmet D. ile evlenmesini istemediği için aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine annesini defalarca bıçakladıktan sonra, çuvalın içine koyup balkonda sakladığını söylediği öğrenildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ANNEM UYUYOR'

Öte yandan, Gülistan Aidorova'nın 1 hafta önce Kazakistan'dan İzmir'e geldiği öğrenildi. Olayın yaşandığı günden sonra Ahmet D.'nin babasının Aidorova'yı ziyaret etmek istediği ancak E.A.'nın sürekli annesinin yorgun olduğunu ve bu yüzden uyduğunu söylediği öğrenildi. E.A.nın dini nikahlı eşi Ahmet D.'ye, işten eve geldiği zaman annesinin kaldığı odanın kapısının kilitli olduğu ve sürekli uyuduğunu söylediği de öğrenildi.

İHBAR EDİLMEMESİNİ İSTEDİ

Olayın duyulmasının ardından E.A., Ahmet D. ve babasına kendisinin ihbar edilmemesini istedi. 3 çocuk annesi E.A., polis ekiplerince gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. E.A.'nın olayda kullandığı bıçağı çöpe attığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnneKızKavgaCinayetIzmirBucaKazakistan
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