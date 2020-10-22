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Ölümden kıl payı kurtuldular

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, internet kafenin girişine çarparak devrildi. Kazada, internet kafenin önünde oturan Mustafa Özzorlu ile yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ekim 2020 Perşembe 08:56
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Ölümden kıl payı kurtuldular

Kaza, dün sabah saatlerinde 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp internet kafenin girişine çarptı. Bu sırada iş yerinin önünde oturan internet kafe sahibi Mustafa Özzorlu, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle devrilip sürüklenen otomobil, yoldan geçen motosikletin de yanından geçti. Motosiklet sürücüsü yaptığı manevra ile kıl payı ölümden döndü. Çevredekilerin yardımına koştuğu otomobildeki 4 kişi de kazadan yara almadan kurtuldu.

'AZRAİL İLE KARŞI KARŞIYA GELDİM'

Otomobilin birkaç santim yanından geçtiğini ifade eden Mustafa Özzorlu, "Ben internet kafemin önünde oturuyordum. Bir anda araba gelip beni geçerek iş yerinin girişine çarptı. Ben de son anda kurtuldum. Benim için büyük bir mucize oldu. Arabanın geldiğini görmedim. Kafamı çevirdiğim anda araba üzerime geliyordu. Araba devrilince yoldan gelen motosiklette son anda kurtuldu. Arabada 4 kişi vardı, onlara da bir şey olmadı. Büyük bir kazada mucize yaşandı ve çok şükür kimseye bir şey olmadı. O anda Azrail ile karşı karşıya geldiğimi hissettim. Verilmiş bir sadakamız varmış, son anda kurtulduk" dedi.

KIL PAYI KURTULUŞ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin önünde duran Mustafa Özzorlu’nun ve yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kazadan kıl payı kurtulduğu anlar yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepTrafik Kazası
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