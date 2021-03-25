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'Ölümümden kimse sorumlu değil'  diye not bırakıp intihar etti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Nuri Ç.(59) tabancayla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi. Nuri Ç' nin  sosyal medya hesabında  "Ölümümden kimse sorumlu değil dayanacak gücüm kalmadı" şeklinde not bıraktığı ortaya çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Mart 2021 Perşembe 09:07
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'Ölümümden kimse sorumlu değil'  diye not bırakıp intihar etti

Olay, saat 19.30 sıralarında Peker Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları oduğu öne sürülen  Nuri Ç. evde kimsenin olmadığı sırada tabancayla göğsüne ateş etti. Silah sesini duyan yakınları eve girdiğinde Nuri Ç.'yi kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık akiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Nuri Ç. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nuri Ç. hayatını kaybetti. Nuri Ç.'nin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. 

'ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİL'

Nuri Ç.'nin olaydan 1 saat önce, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ölümümden kimse sorumlu değil artık dayanacak gücüm kalmadı, kamunun dikkatine sevenlerimi üzdüm herkes hakkını helal etsin benim sonum böyleymiş" ifadelerini kullandığı görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKarabağlarIntihar
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