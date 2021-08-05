Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1413.8
ALTIN
495.81
DOLAR
8.5121
STERLİN
11.8487
EURO
10.0949
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23...
Danıştay Başkanlığı 30 Sürekli İşçi Alacak
Danıştay Başkanlığı 30 Sürekli...
Çam odunu satın alınacaktır
Çam odunu satın alınacaktır
5 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Sunuluyor
5 Adet Taşınmaz İhaleyle...

Orman yangınları paylaşımlarıyla ilgili soruşturma

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ağustos 2021 Perşembe 09:41
0 Okunma
Orman yangınları paylaşımlarıyla ilgili soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Orman yangınlarının çıktığı 28.07.2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma sonucu bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır. Bu itibarla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıSosyal MedyaSoruşturmaOrmanYangınPaylaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tefecilerin iş yerinden ‘Turgut Alp baltası’ çıktı
Tefecilerin iş yerinden ‘Turgut Alp baltası’ çıktı
Deniz Kuvvetleri'nin İHA'ları, 12 ilde 45 yangını tespit etti
Deniz Kuvvetleri'nin İHA'ları, 12 ilde 45 yangını tespit etti
MSB: Pençe operasyon bölgelerindeki 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
MSB: Pençe operasyon bölgelerindeki 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans