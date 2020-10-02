Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1144
ALTIN
477.872
DOLAR
7.7577
STERLİN
10.0169
EURO
9.0993
'Akdeniz politikamız daha da güç kazandı'
Son Dakika
'Akdeniz politikamız daha da güç...
Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi
Son Dakika
Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi
TEM'de kamyonet devrildi, trafik oluştu 
Son Dakika
TEM'de kamyonet devrildi, trafik oluştu 
Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem 
Son Dakika
Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem 

Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı

ANTALYA'da lise öğrencisi S.D.'yi (19) ormanlık alana götürüp darbettikleri iddia edilen 6 sanığa, tutuksuz yargılandıkları davada ceza yağdı. Mahkeme heyeti, tutuksuz 5 sanıktan 2'sine 12 yıl 6 ay, 2'sine 8 yıl 4 ay, birine de 5 yıl hapis cezası verdi. Bir sanığı beraat ettiren mahkeme, ceza verilen tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına da karar verdi.   

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Ekim 2020 Cuma 09:58
0 Okunma
Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı

Olay, geçen yıl 31 Ocak günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D., birlikte eve gitmek için yola çıktığı Amina Sufiyeva (19) ile 3 kız arkadaşlarıyla karşılaştı. Kızların otomobille gezme teklifini S.D. ve Amina Sufiyeva, kabul etti. 5 kız, Mehmet Can Yörük'ün (22) kullandığı otomobile bindi. Grup Varsak'taki ormanlık alana geldiğinde, Amina Sufiyeva S.D.'yi erkek arkadaşı Yasin Kamay (24) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla darbetti. Bir süre sonra grup, aynı otomobille Konuksever Mahallesi'ndeki boş alana geçerek Yasin Kamay ile buluştu. Gruptakilerden bazıları Yasin Kamay'ın otomobiline bindi. İki araçla Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alana giden grup, S.D.'yi darbetti. Şüpheliler, genç kızı yerde sürükleyip, dövdü. Ardından da parasını gasbetmeye çalıştı. Dakikalarca süren dayak olayını kameraya da kaydeden grup, S.D.'yi, şikayetçi olması halinde ailesine zarar vermekle tehdit etti.

Görüntülerin basına yansımasıyla Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirledikleri 3'ü 18 yaşından küçük 6 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Amina Sufiyeva ve Yasin Kamay tutuklanırken, diğerleri serbset bırakıldı. Daha sonra ki süreçte de Mehmet Can Yörük de tutuklanıp cezaevine gönderildi. 

Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklanırken, M.S. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8'inci duruşmasında, tutuklu 4 sanık da tahliye edildi. Ancak davanın 9'uncu duruşması, pandemiden dolayı 9 ay sonra yapıldı.

Karar duruşmasına tutuksuz sanıklar ve avukatları ile şikayetçi S.D.'nin avukatı Halit Çaplık katıldı. Mahkeme, son sözlerinde 'büyük pişmanlık duyduklarını' belirterek, üzgün olduklarını söyleyen sanıklardan Amina Sufiyeva'yı ve Yasin Kamay'ı, 'nitelikli yağma' ve  'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplan  12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. 

Mehmet Can Yörük'ü 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.  S.D.K. ve M.G.'yi, 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme,  M.S.'yi ise beraat ettirdi. Mahkeme heyeti, ceza verilen tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine de karar verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrmanAntalyaKızKavgaMahkemeöğrenciGenç Kız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi
Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi
Leyla'nın davasında karar günü
Leyla'nın davasında karar günü
Altın fiyatları yükselince düğün takılarında imitasyon oranı arttı
Altın fiyatları yükselince düğün takılarında imitasyon oranı arttı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans