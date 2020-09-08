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Otomobil elektrik direğinde asılı kaldı: 1'i ağır 2 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, takla atarak çarptığı elektrik direği üzerinde asılı kaldı. Hurdaya dönen otomobilde, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Eylül 2020 Salı 09:04
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Otomobil elektrik direğinde asılı kaldı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Suadiye Caddesi ile Akın Caddesi birleşiminde meydana geldi. U.A. yönetimindeki 06 TRA 20 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı, ardından da elektrik direğine çarptı. Otomobil, eğilen direğin üzerinde asılı kaldı. Sürücü U.A. ile beraberindeki arkadaşı İ.P., hurdaya dönen otomobilde sıkıştı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. U.A. ve İ.P., itfaiye erlerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. U.A.'nın durumunun ağır olduğu belirlendi. Otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, hasar gören elektrik hattı da onarıldı. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraTrafik Kazası
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