Otopark kazısında, Roma ve Bizans dönemlerine ait duvar kalıntıları bulundu

Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesi'nin otopark projesi için kamulaştırılan arazide kazı çalışması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Bakanlık onayının ardından Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görevlilerinin gözetiminde alanda kazı başladı. 5 bin metrekareye yayılan alanda süren kazılarda Roma İmparatoru Hadrianus ile Geç Bizans dönemine ait yapılara ulaşıldı. Milattan sonra 117-128 yılları arasında Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen şehrin ilk sur duvarının güneydoğu köşesinin bir bölümü, aynı döneme ait bir örme sütun ile Geç Bizans dönemi olarak bilinen 1460 yılına tarihlendirilen hendek duvarı gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda ayrıca, Roma döneminde yapılmış evlerin çatısına ait kiremit ile çömlek parçalarına ulaşıldı. Uzmanlar, alanın tarihte bölgenin ticarethane ve yerleşim yeri olduğu görüşünde birleşti.

YENİ KALINTILARA DA ULAŞILDI

Bölgedeki kazılar arkeologlar eşliğinde sürdürülürken, Trabzon Müze Müdürlüğü de yaptığı yazılı açıklamayla, aynı alanda Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 sikke, 1 şamdan ve çok sayıda seramik parçasının yer aldığı arkeolojik kalıntılara da ulaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şu ana kadar 4 ayrı açmada farklı noktalarda sondaj çalışmaları yapılmış ve yer yer 5-6 metre derinliğe inilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde mevcut sur duvarlarının 9 metre dışında, dış yüzü 4.5 metre derinliğe inen anıtsal bir hendek duvarı (kuzey-güney yönde) (Bizans Dönemi) tespit edilmiştir. Yapılan kazı çalışmasında ayrıca mevcut sur duvarına 5.50 metre mesafede, 1.50 metre kalınlığında anıtsal ilk sur duvarı tespit edilmiştir. Buradaki yapının temel izleri, Roma Dönemi'ne tarihlenen ve kaleyi koruma maksatlı yapılmış bir yapının olabileceği izlenimini uyandırmaktadır Küçük buluntu olarak 4 sikke, 1 şamdan ve çok sayıda 12, 13’üncü yüzyıl Bizans seramik parçası tespit edilmiştir. Çalışma sonunda hazırlanacak müze raporu Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kuruluna sunulacaktır.”