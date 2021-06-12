Panelvan önündeki TIR'a çarptı: 1 ölü

Kaza saat 21.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi İzmir Yolu 32'nci kilometre Karacaoba mevkisinde meydana geldi. Karacabey istikametine giden Tayfun Şengönül yönetimindeki 28 ET 522 plakalı panelvan, önünde ilerleyen H.K. yönetimindeki 11 AP 723 plakalı parke taşı yüklü TIR'ı geçmek için sol şeride geçti. İddiaya göre bu sırada arkasından hızla gelen aracın selektör yapması üzerine tekrar sağ şeride geçmeye çalışan Şengönül'ün kullandığı panelvan önünde TIR'a çarptı. Tayfun Şengönül, kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen panelvanda sıkıştı.

Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Şengönül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tayfun Şengönül'ün cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. TIR şoförü H.K.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.