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PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında 28 kişi tutuklandı

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 48 şüpheliden 28'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
24 Nisan 2022 Pazar 15:48
PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında 28 kişi tutuklandı

ANKARA, (DHA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında 12 Nisan'da gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 48'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette gözaltında bulunduğu 12 günlük sürede, oluşturulan özel ekipler tarafından soruşturma kapsamında delillendirme çalışmaları sürdürüldü. Bu kapsamda terörle mücadele uzmanlarınca, elde edilen dijital materyaller üzerinde dijital kazıma yöntemiyle çalışma yapıldı.

Bu çalışmalarda örgütsel doküman, listeler, dekontlar, fotoğraflar, videolar ve veriler geri getirilirken, bunlar üzerinde yapılan incelemelerde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarının konuşma içerikleri, terörist başı ve örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ile şüphelilerin; etkisiz hale getirilen veya örgüt mensubu olmaları nedeniyle cezaevinde olanların ailelerine yapılan para transferlerine ilişkin dokümanlar, dekontlar ve faturalar tespit edildi. Ankara TEM Şube Müdürlüğünde şüphelilerin birbirleriyle çelişkili beyanlar verdikleri, örgütsel para trafiklerine ilişkin tespitlere rağmen buna ilişkin sorulara 'hatırlayamıyorum' gibi cevaplar verdikleri belirtildi.

Şüphelilerin HTS ve teknik analizler ile tespit edilen örgütsel buluşmalarına ilişkin sorulara da aynı şekilde cevap verdiği, bir kısmının ise susma hakkını kullandığı, Kandil'de PKK/KCK terör örgütünün sözde eğitimine katıldığı fotoğrafı sorulan şüphelinin susma hakkını kullandığı belirtildi.

28 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. 98 klasör evrakla birlikte adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgusunun ardından, nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Aralarında HDP Eski İstanbul Eş Başkanı Erdal Avcı, Eski Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Fecri Tayfur, Eski Mersin/Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk, Eski Mersin/Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Ülfiye Özcan, HDP eski İl Yöneticisi Zana Döner’in de aralarında bulunduğu 28 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

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