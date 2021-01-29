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Polisten kaçan sürücü, 5 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

BURSA’da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçan otomobil sürücüsü İ.H.S.(27), 5 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan İ.H.S. ile yanında bulunan arkadaşı M.İ.’ye (25) 8 bin 733 TL ceza kesildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ocak 2021 Cuma 09:19
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Polisten kaçan sürücü, 5 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi’nde dün akşam sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, saat 21.00'da, Kumru Sokak üzerinde seyir halinde olan plakasız otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak İ.H.S. olduğu ortaya çıkan sürücü, 16 AJH 759 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelinin peşine düştü. Sürücü,  Yıldırım İlçesi Umurbey Mahallesi’nde ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekipleri ise bölgeye giriş-çıkışları kontrol altına alarak, şüpheli aracın mahalleden çıkışını önledi.

Otomobil, 6. Hamam Sokak'a geldiğinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü İ.H.S. ile beraberindeki arkadaşı M.İ., gözaltına alındı. İ.H.S.’nin ifadesinde ehliyeti olmadığı ve kısıtlamayı ihlalden para cezası verilmesinden korktuğu için kaçtığını söylediği öğrenildi.

Polisteki işlemleri süren İ.H.S. ve M.İ.’ye toplam 8 bin 773 TL ceza uygulandı. Otomobil ise çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaPolisSürücüKovalamacaOsmangazi
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