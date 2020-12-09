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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hastaneye kaldırıldı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Frof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk canlı yayınında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Aralık 2020 Çarşamba 09:26
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hastaneye kaldırıldı

Frof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk Ekranında Moderatörlüğünü Başak Şengül'ün yaptığı 'Akıl Çemberi' programına kanalın Ankara stüdyosundan katıldı. Program sırasında Ceyhan'ın fenalaşması üzerine yayına ara verildi. Daha sonra da sağlık ekibine haber verildi. Demirören Medya Ankara binasına gelen sağlık ekibi, Cayhan'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulasla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ceyhan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yorgunluk nedeniyle fenalaştığı bildirildi. 

BAKAN KOCA: GENEL DURUMU İYİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın durumuna ilişkin, "Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Frof. Dr. Mehmet CeyhanHastaneHasta
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