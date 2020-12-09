Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hastaneye kaldırıldı

Frof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk Ekranında Moderatörlüğünü Başak Şengül'ün yaptığı 'Akıl Çemberi' programına kanalın Ankara stüdyosundan katıldı. Program sırasında Ceyhan'ın fenalaşması üzerine yayına ara verildi. Daha sonra da sağlık ekibine haber verildi. Demirören Medya Ankara binasına gelen sağlık ekibi, Cayhan'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulasla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ceyhan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yorgunluk nedeniyle fenalaştığı bildirildi.

BAKAN KOCA: GENEL DURUMU İYİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın durumuna ilişkin, "Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.