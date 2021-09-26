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Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Eylül 2021 Pazar 17:20
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Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 30, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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