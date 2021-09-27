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Rekabet Kurumu'ndan beyaz eşya şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurumu, Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. A.Ş., LG Electronics Tic. A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. ve SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Eylül 2021 Pazartesi 16:19
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Rekabet Kurumu'ndan beyaz eşya şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ve LG Electronics Ticaret A.Ş. ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 09 Eylül 2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. A.Ş., LG Electronics Tic. A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. ve SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rekabet KurumuBeyaz EşyaşirketSoruşturma
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