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Safranbolu'da turist için umutlar aşıda 

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini, 2019 yılında 318 bin 866 konaklamalı turist ziyaret ederken, bu sayı 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle 120 bin 28'e düştü. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Özlem Urgancıoğlu, "Aşı çalışmalarıyla hastalığın ülkemizde ve dünyada azalması ile birlikte yerli ve yabancı turist bahardan itibaren tekrardan Safranbolu'ya gelmeye başlayacak diye ümit ediyoruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2021 Cumartesi 09:57
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Safranbolu'da turist için umutlar aşıda 

Koronavirüs salgını nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesini ziyaret eden turist sayısında düşüş yaşandı. Safranbolu'ya 2019 yılında gelen yabancı turist sayısı ile 2020 yılından gelen yabancı turist sayısı arasında binlerce fark oluştu. Aynı düşüş yerli turist sayısında da yaşandı. Yaşantısı, şehir hayatı ve mimarisiyle Osmanlı'nın parmak izi olarak adlandırılan tarihi kent, pandemi öncesi yılda yaklaşık 320 bin konaklamalı turist, bir milyondan fazla günübirlik ziyaretçi ağırlıyordu.  

2020 YILINDA 120 BİN 28 KİŞİ KONAKLADI 

Tarihi kente 2019 yılında 87 bin 370 yabancı turist, 231 bin 496 yerli turist olmak üzere toplamda 318 bin 866 turist gelerek konakladı. Ancak bu yıl koronavirüs salgınıyla birlikte yerli ve yabancı turist sayısında büyük düşüş yaşandı. 2020 yılında Safranbolu'da 10 bin 12 yabancı ve 110 bin 16 yerli olmak üzere toplam 120 bin 28 kişi konakladı.

EN ÇOK TAYVANLILAR ZİYARET ETTİ 

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra geleneksel konakların bulunduğu tarihi kente 2020 yılında gelen yabancı turistler arasında ilk sıraya Tayvanlılar yerleşti. 2020 yılında ilçeyi 3 bin 817 Tayvanlı, bin 477 Çinli turist ziyaret ederken, bu ülkeleri sırasıyla Güney Kore, Almanya, Irak, İtalya, Kuveyt, Ürdün, İngiltere ve İspanya izledi.  

OTEL VE KONAKLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 70 DÜŞTÜ 

Doluluk oranlarında yüzde 70 düşüş olduğunu ifade eden Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Özlem Urgancıoğlu, "Malum bütün dünyayı etkisi altına alan pandemiden Safranbolu da payını aldı. Yüzde 70 oranında doluluklarda bir düşüş yaşandı. Rakamlar çok açık bir şekilde ortada. Turizm açısından tüm dünyadaki kan kaybına biz de Safranbolu olarak dahil olduk. Bahar ile beraber pandeminin azalması ve turizm hareketinin Safranbolu’da eskisinden daha güçlü bir şeklide yaşanmasını ümit ediyoruz" dedi 

‘AŞILAMA ÇALIŞMALARI BİZİM AÇIMIZDAN UMUT VERİCİ’ 

Aşılama çalışmalarının başlamasının kendileri açısından umut verici olduğunu söyleyen Urgancıoğlu, "Aşı çalışmalarıyla hastalığın ülkemizde ve dünyada azalması ile birlikte yerli ve yabancı turist bahardan itibaren tekrardan Safranbolu'ya gelmeye başlayacak diye ümit ediyoruz." diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TurizmTuristSafranboluUNESCO
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