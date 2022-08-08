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Sağlık-Sen: Banka promosyonları günümüz şartlarına göre güncellenmeli

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları bir an önce iptal edilerek, günümüz şartlarına göre güncellenmeli, uygun yeni sözleşmeler yapılmalıdır. İl sağlık ile aile ve sosyal hizmet İl müdürlükleri başta olmak üzere yetkili sağlık ve sosyal hizmet kurumları yeni promosyon anlaşmaları için bankaları masaya davet etmelidir” dedi.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:04
Sağlık-Sen: Banka promosyonları günümüz şartlarına göre güncellenmeli

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon karşısında eriyen banka promosyonlarının yeniden revize edilmesi çağrısında bulundu.

YÜKSEK ENFLASYONA KARŞI BANKALARLA YAPILAN PROMOSYON ANLAŞMALARI YENİLENMELİ

Semih Durmuş, bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarının enflasyon karşısında eridiğini, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mağdur olduğunu belirterek, “Bilindiği üzere enflasyonda yaşanan artışla birlikte kamu çalışanlarının maaşlarına da zamlar yapılmıştır. Yüksek enflasyona karşı bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarının da yenilenmesi elzem hale gelmiştir. Yeni promosyonlar 4 yıllık 35 bin liraya kadar çıkarken eski promosyonlar çok cüzi miktarlarda kalmıştır. Bankaların karı hızla artarken çalışanların promosyonları pula dönmüş durumda. Bankaların karı artarken çalışanların emeğinin değersizleşmesi kabul edilemez. Bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları bir an önce iptal edilerek, günümüz şartlarına göre güncellenmeli, uygun yeni sözleşmeler yapılmalıdır. İl sağlık ile aile ve sosyal hizmet İl müdürlükleri başta olmak üzere yetkili sağlık ve sosyal hizmet kurumları yeni promosyon anlaşmaları için bankaları masaya davet etmelidir. Enflasyona uygun yeni promosyonlar belirlenmeli, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SağlıkSenBaşkanSemih DurmuşBankaPromosyon
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