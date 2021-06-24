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Sahte altın dolandırıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı

Kahramanmaraş ve çevre illerde dolandırılan kuyumculara satılan sahte altın bilekliklerin 13 gram olması polisin dikkatini çekince 22 kişilik bir şebeke ortaya çıkarıldı. Özel ekibinin 4 aylık takibi sonunda şebekeye yönelik 3 ilde özel harekât destekli 210 polisle yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi yakalamak için çalışma sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Haziran 2021 Perşembe 09:34
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Sahte altın dolandırıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki kuyumcuya 26 Şubat'ta giden bir kişi 13 gram ağırlığında altın kadın bilekliği sattı. Kuyumcu, üzerinde 22 ayar ibaresi bulunan bilekliğin sahte olduğunu fark edince polisten yardım istedi. Ekipler dolandırıcının kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlatırken aynı gün Hatay'da 13.92 gram, 1 Mart'ta Malatya'da 13.24 gram, 2 Mart'ta da Elazığ'da 13.24 gram ağırlığında sahte altın kadın bilekliği ile kuyumcuların dolandırıldığı ortaya çıktı.

5 günde 4 kuyumcunun dolandırılmasında kullanılan sahte altınların ağırlıklarının 13 gram olması polisin dikkatini çekti. Yapılan incelemede bilekliklerin gramajlarının yanında şekillerinin de aynı olduğu belirlendi. Bunun üzerine sahte altınların aynı kişi ya da kişilerce üretilmiş olabileceği değerlendirilerek İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. Dolandırıcılığın yaşandığı çevre illerle de irtibata geçen özel ekip, güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. Yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen şüphelilerin birbirleriyle bağlantılı olduğu, sahte altınların Kahramanmaraş'ta 4 ruhsatsız atölyede üretildiği ve dolandırıcılığın bir şebeke tarafından yapıldığı tespit edildi.

210 POLİSLE ŞAFAK OPERASYONU

Özel ekip; adım adım takip ettiği şebekenin Adıyaman, Bingöl, Adana, Şanlıurfa, Mersin, Osmaniye ve Sivas gibi çevre illerdeki kuyumcuları da sahte altınla dolandırdığını belirledi. 4 ay süren takip sonucu kimlikleri tespit edilen şebekeye yönelik önceki gün Kahramanmaraş, İstanbul ve Sivas'ta 30 ayrı adrese 210 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır; tamamı sahte 21 kolye, 17 çift küpe, 42 bileklik, 1 cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 3 tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 12 farklı kuyumcu adına düzenlenmiş isim ve ayar damgaları, sahte altın yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin değersiz madenlerin üzerini düşük ayarda altınla kapladığı ve üzerine vurdukları 22 ayar damgası ile kuyumculara sattıkları ortaya çıktı. 18 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşSahteAltınOperasyonDolandırıcı
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