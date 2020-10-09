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Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

İZMİR'de, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 09:44
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Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Kenti farklı ilçelerinde ve farklı zamanlarda iddiaya göre sahte içki kullandığı iddia edilen 9 kişide görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Bu kişilerden H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51) ve U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Y.K. (42) ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan 9 kişiden 6'sının Konak, 1'inin Bayraklı, 1'inin Gaziemir ve 1'nin ise Karabağlar ilçesinden geldiği öğrenildi. Tedavisi süren kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirSahteAlkolIçkiZehirlenme
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