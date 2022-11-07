Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.246,72
ALTIN
999,12
DOLAR
18,62
STERLİN
21,10
EURO
18,52
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim...
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
Fenerbahçe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği...
Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel...

SAK Timi, 20 metre derinlikteki tabancayı, 5 dakikada tespit edip su yüzeyine çıkardı

VAN İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Van Gölü'nde dalış eğitimi yaptı. DHA ekibince görüntülenen dalışta tim, 20 metre derinlikteki suç aleti tabancayı 5 dakika içerisinde tespit edip, su yüzeyine çıkardı. SAK Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Üstçavuş Sefa Mart, "Kuruluşumuzdan bu yana 16 boğulma olayı, 2 tekne kazasına müdahale edip, 4 suç aleti ve 11 kayıp vatandaşa ulaştık" dedi.

07 Kasım 2022 Pazartesi 10:32
SAK Timi, 20 metre derinlikteki tabancayı, 5 dakikada tespit edip su yüzeyine çıkardı

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2018 yılında kurulan, Van ile çevre 6 ildeki göl, gölet ve akarsularda boğulma vakaları ile sel felaketlerine karşı görev yapan SAK Timi, aynı zamanda su altında delil toplama, suç aleti ve ceset bulma konusunda önemli katkılar sunuyor. Kurulduğu günden bu yana 16 boğulma vakası ile 2 tekne kazasına müdahale eden SAK Timi, bir eğitim dalışı sırasında ise bilim insanlarınca 'Van Gölü mercan balığı' olarak adlandırılan balık türünü keşfetti.

ÖZEL TASARLANMIŞ BOTLARLA HIZLI MÜDAHALE

7 kişinin görev yaptığı SAK Timi'nin hızlı müdahale için saatteki hızı 60 kilometreyi bulan 2 botu ile 2 sualtı cihazı bulunuyor. Özel tasarlanmış botlar, ihbarlar sonrası olay yerine ulaşıyor. DHA ekibi, haftanın 3 günü Edremit’te Van Gölü'nde eğitim dalışı yapan SAK Timi'nin o anlarını görüntüledi. 40 kilo tüp ve tesisat ile maksimum 42 metre derinliğe kadar dalış yapabilen SAK Timi, 20 metre derinlikteki suç aleti tabancayı 5 dakika içerisinde tespit edip, su yüzeyine çıkardı.

'ŞU ANA KADAR KAYIP 11 KİŞİYE ULAŞILDI'

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi Komutanı Jandarma Kıdemli Üstçavuş Sefa Mart, "Sorumluluk bölgemizde Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Muş, Siirt ve Hakkari bulunuyor. Timimizde profesyonel 7 dalgıç görev yapmaktadır. Kuruluşumuzdan bu yana 16 boğulma olayı, 2 tekne kazasına müdahale edip, 4 suç aleti ve 11 kayıp vatandaşa ulaştık. 2018 yılında Van Gölü'ne yaptığımız eğitim dalışı esnasında mekrobiyalitler üzerinde yaşayan 5 santimetre boyunda yeni bir balık türüne ranstlanılmış, bilim insanlarınca yapılan araştırmada balığa 'Van Gölü mercan balığı' isim verilmişti" dedi.

EĞİTİM DALIŞI SIRASINDA 'ATIK' MESAİSİ

Van Gölü'ne dikkat çekmek için zaman zaman 10 metre derinliğe dalış yaptıklarını anlatan Mart, "Göle yaptığımız eğitim dalışlar sırasında yanımızdaki file ve çöp torbaları ile atık topluyoruz. Toplanan atıkları karaya çıkartıp, belediye ile irtibat sağlayarak geri dönüşüme kazandırıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van İl Jandarma KomutanlığıSAKSAK TimiVanVan GölüEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa’da, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı
Bursa’da, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı
Madenci sendikasında ilk kez bir kadın başkan seçildi
Madenci sendikasında ilk kez bir kadın başkan seçildi
Fenerbahçe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Öğretim Üyesi alacak
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans