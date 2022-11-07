SAK Timi, 20 metre derinlikteki tabancayı, 5 dakikada tespit edip su yüzeyine çıkardı

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2018 yılında kurulan, Van ile çevre 6 ildeki göl, gölet ve akarsularda boğulma vakaları ile sel felaketlerine karşı görev yapan SAK Timi, aynı zamanda su altında delil toplama, suç aleti ve ceset bulma konusunda önemli katkılar sunuyor. Kurulduğu günden bu yana 16 boğulma vakası ile 2 tekne kazasına müdahale eden SAK Timi, bir eğitim dalışı sırasında ise bilim insanlarınca 'Van Gölü mercan balığı' olarak adlandırılan balık türünü keşfetti.

ÖZEL TASARLANMIŞ BOTLARLA HIZLI MÜDAHALE

7 kişinin görev yaptığı SAK Timi'nin hızlı müdahale için saatteki hızı 60 kilometreyi bulan 2 botu ile 2 sualtı cihazı bulunuyor. Özel tasarlanmış botlar, ihbarlar sonrası olay yerine ulaşıyor. DHA ekibi, haftanın 3 günü Edremit’te Van Gölü'nde eğitim dalışı yapan SAK Timi'nin o anlarını görüntüledi. 40 kilo tüp ve tesisat ile maksimum 42 metre derinliğe kadar dalış yapabilen SAK Timi, 20 metre derinlikteki suç aleti tabancayı 5 dakika içerisinde tespit edip, su yüzeyine çıkardı.

'ŞU ANA KADAR KAYIP 11 KİŞİYE ULAŞILDI'

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi Komutanı Jandarma Kıdemli Üstçavuş Sefa Mart, "Sorumluluk bölgemizde Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Muş, Siirt ve Hakkari bulunuyor. Timimizde profesyonel 7 dalgıç görev yapmaktadır. Kuruluşumuzdan bu yana 16 boğulma olayı, 2 tekne kazasına müdahale edip, 4 suç aleti ve 11 kayıp vatandaşa ulaştık. 2018 yılında Van Gölü'ne yaptığımız eğitim dalışı esnasında mekrobiyalitler üzerinde yaşayan 5 santimetre boyunda yeni bir balık türüne ranstlanılmış, bilim insanlarınca yapılan araştırmada balığa 'Van Gölü mercan balığı' isim verilmişti" dedi.

EĞİTİM DALIŞI SIRASINDA 'ATIK' MESAİSİ

Van Gölü'ne dikkat çekmek için zaman zaman 10 metre derinliğe dalış yaptıklarını anlatan Mart, "Göle yaptığımız eğitim dalışlar sırasında yanımızdaki file ve çöp torbaları ile atık topluyoruz. Toplanan atıkları karaya çıkartıp, belediye ile irtibat sağlayarak geri dönüşüme kazandırıyoruz" diye konuştu.