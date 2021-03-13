Sakarya Nehri üzerinde zipline kurulacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya İli, Erenler İlçesi, 13400 ve 7894 nolu parsellerde bir ayağı olan, diğer ayağı da Sakarya Park 2.Etap alanı içerisinde bulunan, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ile "Zipline" projesinin yapımı ve 10 yıl süreyle işletilmesi ve sürenin sonunda Belediyeye devredilmesi işini ihaleye çıkarıyor.

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