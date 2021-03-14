Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1557
ALTIN
419.808
DOLAR
7.5633
STERLİN
10.5201
EURO
9.0399
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Sakarya Nehri üzerinde zipline kurulacak
Sakarya Nehri üzerinde zipline...
8 bin baş ivesi reforme erkek kuzu satılacak
8 bin baş ivesi...
Hakkari'de kamu konutları ihale usulü ile satışa çıkarıldı
Hakkari'de kamu konutları ihale...

Şarkıcı Seda'nın katili cezaevinden firar etti, polis yakaladı

ADANA’da, 2005 yılında gazino ve barlarda şarkıcılık yapan kız arkadaşı Seda Özmen’i (22) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 26 yıl hapse çarptırılan, geçen ay kaldığı cezaevinden firar eden Habib Bakır (50), polis ekiplerince yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mart 2021 Pazar 10:52
0 Okunma
Şarkıcı Seda'nın katili cezaevinden firar etti, polis yakaladı

Kentte gazino ve barlarda şarkıcılık yapan Seda Özmen, 23 Mayıs 2005’te, Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’ndeki bir portakal bahçesinde terk ettiği erkek arkadaşı Habib Bakır tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Habib Bakır ile suç ortağı olduğu öne sürülen Hayrettin Demir tutuklandı. Sanıklar 3 yıl süren davada 11 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yerel mahkemenin verdiği kararı bir süre sonra Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 'asli failin sanık Habib Bakır olduğu ve eksik ceza verildiği' gerekçesiyle bozdu. Yargıtay, ayrıca Hayrettin Demir’in delil yetersizliğinden tahliyesine karar verdi. Dosyayı yeniden ele alan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama neticesinde sanık Habib Bakır'ı 26 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Hayrettin Demir'in ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

CEZAEVİNDEN KAÇTI, POLİS YAKALADI

Habib Bakır, geçen ay, cezasını çektiği cezaevinden firar etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezasının bitimine 10 yıl kalan Bakır’ı yakalamak için çalışma başlattı. Bakır’ın izini süren polis, firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde saklandığını belirledi. Takibe alınan Bakır, polisi fark edince kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Habib Bakır, yakalandı. Bakır, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaCinayetHabib BakırşarkıcıSeda Özmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İshal ve mide bulantısıyla 103 kişi hastaneye başvurdu
İshal ve mide bulantısıyla 103 kişi hastaneye başvurdu
'Haritayı maviye çevirmek elinizde'
'Haritayı maviye çevirmek elinizde'
Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı
Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans