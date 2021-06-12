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Şehit asker için Hakkari'de uğurlama töreni

IRAK'ın kuzeyindeki Kalyanı Dağı üs bölgesine PKK’lı teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın (23) cenazesi, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya uğurlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Haziran 2021 Cumartesi 10:09
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Şehit asker için Hakkari'de uğurlama töreni

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

Almanya Openbachf doğumlu olan şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın’ın cenazesinin, helikopterle Yüksekova’ya buradan da uçakla memleketi Konya’ya uğurlanacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakTerörOperasyonşehitEr Muhammed Ali AkınKonya
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