Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1433
ALTIN
524.452
DOLAR
8.6663
STERLİN
12.2615
EURO
10.5344
21 daire satışa çıkarılıyor
21 daire satışa çıkarılıyor
Park yapım ihalesi
Park yapım ihalesi
96 akademik personel alınacak
96 akademik personel alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
15 öğretim üyesi alınacak

Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

ZEYTİN Dalı harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın (24) cenazesi, memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde toprağa verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Haziran 2021 Cuma 16:13
0 Okunma
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz’ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen tören sonrası askeri uçakla önce Nevşehir Havalimanı'na, buradan da karayoluyla Ihlara beldesine getirildi. 3 yıllık uzman çavuş olan Sarsılmaz için beldede tören düzenlendi. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, protokol üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu şehit babası Şenol Sarılmaz'a taziyede bulundu. Annesi Birten ile 10 aylık eşi Binnur Sarsılmaz, Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Birten ve Binnur Sarsılmaz’ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığındaki şehitliğe toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı HarekatışehitUzman çavuşŞahin Sarsılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü
Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü
Hasan Saltık'a veda
Hasan Saltık'a veda
'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı
'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans