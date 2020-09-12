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Selin izleri silinen Dereli böyle olacak

Giresun’da sağanak sonucu meydana gelen, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel sonrası kayıp 4 kişiyi arama ve selin vurduğu Dereli ilçesindeki hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dereli’de afetzedelere ve ilçe merkezine yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin proje görselleri ortaya çıktı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı da sosyal medyada paylaşımında Dereli’de yapılacak yeni konutların, afetzedelere 7 ay içinde teslim edileceğini duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Eylül 2020 Cumartesi 15:19
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Selin izleri silinen Dereli böyle olacak

Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Sel felaketinde; Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli ve Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın, Akif Abdioğlu yaşamını yitirdi. Operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut Akgün ile Emine Akgün ise selin ardından kayıp olarak aranıyor.

SELİN İZLERİ SİLİNDİ

Sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, kaplanan çamur, taş ve topraktan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Altyapı çalışmalarının yanı sıra yıkım kararı alınan binaların yıkımı iş makineleriyle sürdürülüyor. İlçe merkezinde selin izlerinin silinmesi ve hayat normale dönmesi için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, yıkım kararı alınan binalardaki esnafın geçici olarak taşınacağı 120 dükkân için çalışmalar da sürüyor. İlçede bazı vatandaşlarda da risk nedeniyle tahliye ettikleri evlerindeki eşyalarını taşıyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü ilçede; devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarılıyor.

TOKİ’DEN DERELİ PAYLAŞIMI

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca, sosyal medyada son haline ilişkin görseller paylaşılan Dereli’de yapılacak yeni konutların, afetzedelere 7 ay içinde teslim edileceği de duyuruldu. Paylaşımda, “Giresun Dereli’de inşa edeceğimiz 142 konutumuzun ihalesi yapıldı. Şehir siluetiyle uyumlu, modern mimarinin yöresel mimariyle buluşacağı yeni konutlar yatay ve az katlı inşa edilecek. Konutların inşasına hemen başlanarak afette evlerini kaybeden vatandaşlarımıza sağlam ve güvenli evleri 7 ay içinde teslim edilecek. Yeni yerleşim alanı, nitelikli sosyal çevre imkânı sunan, aynı zamanda şehre değer katacak kaliteli ve güvenli yeni bir yaşam alanı olacak” denildi.

BAKANLAR BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geldikleri sel bölgesinde inceleme ve denetimlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Giresun Valiliği'nde, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı da gerçekleştirildi. Bakan Soylu ve Kurun, Dereli ilçesinin yanı sıra, bölgede kayıpları arama çalışmaların ilişkin son durumu da denetleyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli ilçesinde düzenleyeceği basın toplantısında yeni konutların inşasına ilişkin bilgi paylaşacak.

KAYIPLAR ARANIYOR

Öte yandan sel felaketinde kaybolan operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut ile Emine Akgün’ü arama çalışmaları da sürüyor. Çevre illerden takviyeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipleri de su altını tarayarak, dere yataklarında kayıplardan iz arıyor. Ekipler ayrıca Karadeniz'de de arama çalışmaları yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda yaklaşık 300 kişilik personel görev alıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GiresunDereliSelYağmur
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