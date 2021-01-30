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Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor

ADANA'da 'Geçim Kaynaklarına Erişim' projesi kapsamında açık alan tarımı yapan Türk ve mülteci çok sayıda kadın, yetiştirdikleri 11 çeşit ürünle üretime katkı sağlıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ocak 2021 Cumartesi 09:07
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Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor

Meryem Kadın Kooperatifi'nin içinde bulunduğu 'Geçim Kaynaklarına Erişim' projesi kapsamında ekim, hasat, gübreleme ve ilaçlama konularında eğitim alan Türk, Suriyeli, Afgan ve İranlı kadınlar açık alan tarımı yapıyor. Sarıçam ilçesindeki Buruk Mahallesi'nde 60 dönüm arazide brokoli, karnabahar, marul, lahana, turp ve bakla gibi 11 çeşit ürün yetiştiren kadınlar, pandemi koşullarında maske ve mesafe kurallarına uyarak çalışıyor. Kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de bir arada sosyalleşme imkanı buluyor.

EKİM'DE DİKİLEN FİDELER, HASADA HAZIR

Meryem Kadın Kooperatifi Başkanı Kadem Doğan, her milletten kadının bu projeye katılım sağlayabileceğini belirterek, "Açık alan tarımımızda karma 60 kadın çalışıyor. 3 mühendisimiz onlara eşlik ediyor. Ekim ayında ürünlerimiz toprakla buluştu. Yaklaşık 90 bin fidenin hemen hemen hepsi hasada hazır hale geldi. Kadınlarımız ekosisteme uygun bir şekilde nasıl üretim yapabileceklerini öğreniyorlar. Aynı zamanda açık alanda birlikte tarım yapmanın keyfini yaşıyor, bunu yaparken de ev ekonomisine de katkı sağlamış oluyorlar" dedi.

İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİM İMKANI BULDULAR

İlk kez Türkiye'de böyle bir imkan bulduklarını dile getiren Afgan asıllı Mina Tajik, "Türkiye'de bizim için böyle bir kurs yaptılar. Bu hiçbir yerde yok. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Bize her şeyi öğretiyorlar. Güzel vakit geçiriyoruz burada hem eğleniyoruz hem çalışıyoruz hem de para kazanıyoruz" diye konuştu.

Afgan asıllı Vahide Nazari ise, "Burada sebze yetiştiriyoruz. Para kazanıyoruz ve çok mutluyuz. Bize emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SığınmacıKadınçiftçiTarımTarlaSebze
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