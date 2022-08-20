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Sınır kapılarından 1 milyon 872 bin gurbetçi geldi

AVRUPA'da yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere bu yıl ana vatana akın etti. Haziran ayından itibaren Edirne ve Kırklareli'den Bulgaristan ile Yunanistan'a açılan sınır kapılarından 1 milyon 872 bin gurbetçi kara yoluyla geldi.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:52
Sınır kapılarından 1 milyon 872 bin gurbetçi geldi

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule ile Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy sınır kapılarından, 2019 yılında 412 bin 795 araçla 1 milyon 703 bin 908 gurbetçi ana vatana geldi. 2020'de pandemi nedeniyle bu sayı 120 bin araçla 492 bin 942'ye düştü. 2021 yılında kara yoluyla 356 bin 187 araçla 1 milyon 402 bin 969 gurbetçi geldi. Bu yıl haziran ayından itibaren ise bu 5 sınır kapısından 193 bin 102 araçla, 1 milyon 872 bin gurbetçi ana vatana giriş yaptı. Bu, son yılların en büyük rakamı oldu. 

SINIR KAPILARINDA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Bu yıl ülkeye gelen ve yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerden 812 bin 606'sı yaşadıkları ülkelere geri döndü. Dönüş yolculuğunu sürdüren gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak gurbetçiler, zaman zaman 2 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluşturdu. Kapıkule'de 1750 araçlık otoparkın büyük kısmı dolarken, kara yolu üzerinde de yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte otoparkta sıranın kendisine gelmesini bekleyen gurbetçilere, Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan stantlarda çay ve soğuk içecekler ikram ediliyor. Tesis şeklinde kurulan alanda ihtiyaçlarını giderip bekleyen gurbetçiler, sıranın gelmesiyle yollarına devam ediyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, sınır kapılarında, peron ve personel sayısını artırıp, aldığı önlemlerle gurbetçilerin çıkışlarını hızlandırıyor.

'GELİRKEN SEVİNÇTEN, GİDERKEN ÜZÜNTÜDEN AĞLIYORUZ'

İzmit'ten, yaşadığı Almanya'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Mustafa Pektaş, Türkiye'den ayrılmanın buruk hüznünü yaşadığını söyledi. Türkiye'ye geldiklerinde sevinçten, çıkışta hüzünden ağladıklarını belirten Pektaş, "4 hafta iznimizi yaptık. Biraz yoğun geçti, işlerimiz vardı. Bekliyoruz her seneki gibi. Şu bayrağı gördüğümüzde, geldiğimizde sevinçten, giderken de üzüntüden ağlıyoruz. Çok zor oluyor ama bunu Türkiye'dekiler anlayamıyorlar. Biz buraya gelince, 'Siz yurt dışından geliyorsunuz. Orada sizin için her şey güzel' diyorlar ama vatan hasreti, şu ezanın sesini bile insan özlüyor. Özlemez olur mu? Gün saymaya başladık. 360 gün kaldı. Allah nasip ederse, biz her sene Türkiye'ye geliriz. Başka bir ülkeyi tercih etmiyoruz. Bizim vatanımızdan güzel ülke yok" dedi.

Altınoluk'tan Almanya'ya dönüş için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyen Özlem Doğan da "Gezdik, dolaştık. Denize girdik. Çok güzel geçti. İnsan geriye dönmek istemiyor. Şu anda yeni yeni gözyaşımız durdu. Çok üzüldük. Aileyi insan bırakınca üzülüyor. Bir de memleketindesin, Türkçe konuşuyorsun, herkesi görüyorsun, rahatsın. Çok güzel anılarımız oldu. Şimdiden seneyi hayal ediyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneBulgaristanKapıkule Sınır KapısıTurizmTuristGurbetçiTatilAvrupa
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