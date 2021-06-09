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Sürücü canını kıl payı kurtardı

BARTIN’da, akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapıldıktan sonra çalıştırılan otomobil, alev aldı. Sürücü Muhammet Balcı (48), alev topuna dönen araçtan son anda inerken, bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Haziran 2021 Çarşamba 10:09
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Sürücü canını kıl payı kurtardı

Kozcağız beldesi girişindeki akaryakıt istasyonuna dün akşam gelen Muhammet Balcı'nın, LPG dolumu yapıldıktan sonra çalıştırdığı otomobili bir anda alev aldı. Aracın içinde alevlerin arasında kalan Balcı, kapıyı açarak, son anda kendisini dışarı attı. Akaryakıt istasyonundaki çalışanların anlık müdahalesi ile otomobildeki yangın söndürüldü. Balcı ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammet Balcı'nın vücudunda hafif yanıklar oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aracın alev alması ve sürücünün yaşadığı o anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartınAkaryakıtIstasyonOtomobilYangın
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