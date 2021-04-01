Tarihi sokak 8 yıl sonra aynı kaderi yaşadı

Yangın, bugün saat 04.30 sıralarında Bey Mahallesi'ndeki tarihi evlerin bulunduğu Yörük Hasanları Halil Ağa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Sevil'e ait tek katlı ahşap evden alevler yükseldiğini gören mahalleli sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın tarihi evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında bir ahşap ev tamamen küle dönerken, evde kimsenin bulunmaması can kaybını önledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

8 YIL ÖNCE 4 TARİHİ EV YANMIŞTI

Öte yandan, yangın çıkan tarihi evlerin de bulunduğu Yörük Hasanları Halil Ağa Sokak'ta 2013 yılında çıkan yangında 4 tarihi ev yanarak küle dönmüştü. Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilen ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede hızla büyüyüp, bitişiğindeki 3 eve daha sıçramış ve toplam 4 tarihi ev, yanarak küle dönmüştü.