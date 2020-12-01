Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1284
ALTIN
448.611
DOLAR
7.7927
STERLİN
10.4388
EURO
9.3184
İzmir'de FETÖ operasyonu
Son Dakika
İzmir'de FETÖ operasyonu
Ermenistan’da protestoculara gözaltı
Son Dakika
Ermenistan’da protestoculara gözaltı
Milli sporcu Birgül Erken, yeni rekorlara Mısır'da hazırlanıyor
Milli sporcu Birgül Erken, yeni...
Denizlispor'da ibre Kenan Atik'e döndü
Denizlispor'da ibre Kenan Atik'e döndü

Tarım işçisi arılara, seralara girmeden PCR testi

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Aralık 2020 Salı 09:30
0 Okunma
Tarım işçisi arılara, seralara girmeden PCR testi

TARIM kenti Antalya'da hizmet veren firma, örtü altı tarımda tozlaşmayı sağlayan bombus arılarından seralara girmeden önce numune alarak PCR testinden geçiriyor. Sağlıklı olduğu anlaşıldığında kraliçe bombus arılarının yanına işçi arılar verilip, bir süre sonra kendi kolonilerini oluşturmaları bekleniyor. Bombus arıları, 12 ay boyunca Türkiye'nin dört bir köşesine gönderiliyor.

Türkiye, yaş meyve, sebze üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Antalya, 3 milyon 667 bin dekar tarım arazisinin 239 bin dekarında örtü altı yetiştiriciliğinde ilk sırada yer alıyor. Tarımın merkezi Antalya'da özellikle kış aylarında başta domates olmak üzere biber, patlıcan, kabak, salatalık gibi birçok ürün serada üretilerek, hem iç pazar hem de Avrupa ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Antalya ve Türkiye'deki seraların büyük bölümünde, hormon da denilen bitki gelişim düzenleyicisi ilaçlar yerine, bombus arıları kullanılarak, doğal yolla tozlaşmayla üretim yapılıyor.

Bombus arılarıyla polinasyon ve biyolojik mücadelede uzman haline gelen Antalya'da hizmet veren bir firma, kimyasal zirai mücadele ilaçlarının azaltılmasıyla yüksek verim ve kalitede hizmet vererek tarıma destek sağlıyor. Örtü altı ve açık alan bitkilerinde tozlaşmayı sağlayan başta bombus arıları olmak üzere faydalı böcekler ve akarları özel bir bakımdan geçiren firma, sağlıklı çalışma ortamıyla atıksız ve sağlıklı ürün imalatı yapıyor. Fabrikaya kurulan laboratuvarda bombus arıları özel bir bakımdan geçiyor. Bombus arılarından alınan örnekler PCR test laboratuvarında incelemeye alınıyor. Özel bir inceleme yapılan bombus arılarının bir hastalık taşıyıp taşımadıkları, ayrıştırılarak garanti altına alınıyor. Daha sonra hastalık olmayan bu kraliçelerin oluşturduğu koloniler, örtü altı tarımda sahaya inmek için hazır hale getiriliyor.

ARILARA PCR TESTİ YAPILIYOR

Genel Müdür Yağız Süzen, şirketlerinde doğal polinasyon ve biyolojik mücadele sektöründe hizmet verdiklerini anlattı. Doğayı kopyalayarak, sürdürülebilir tarıma katkı sağladıklarını aktaran Süzen, “Doğada rüzgar ve böceklerin gerçekleştirdiği tozlaşmayı, örtü altında seralarda bombus arılarının yardımıyla yılın 12 ayı boyunca gerçekleştirebiliyoruz. Ürettiğimiz bombus arılarının kalitesini, bilinen arı hastalıklarına karşı hem mikroskop altında gözle hem de moleküler gen seviyesinde PCR ile test ediyoruz. Hastalıklardan ari olduklarını teyit ediyoruz. Bu sayede sağlıklı ve verimli kolonilerimizi müşterilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

AMAÇ, HORMON VEYA KİMYASAL ARAÇ KULLANIMINI AZALTMAK

Yapılan PCR testinde sadece arılara özel hastalıkların incelendiğini vurgulayan Süzen, “Biyolojik mücadele konusunda zararlı böceklerin doğal düşmanları olan faydalı böceklerin ikisini Antalya'daki tesisimizde üretiyoruz. Ziraat mühendislerimizin gözetiminde üreticiyle buluşturuyor, kendilerinin rutin kontrolleriyle de takip ediyoruz. Nihai amacımız hormon veya kimyasal ilaç kullanımını azaltarak insan sağlığına faydalı olmak" diye konuştu.

ARILAR KENDİ KOLONİLERİNİ OLUŞTURUYOR

Kraliçe arı ve işçi arıların bir araya geldikleri özel alanı anlatan Yağız Süzen, “Burada kraliçe arı ve yanlarına koyduğumuz işçi arılarla beraber kendi kolonilerini oluşturmalarını sağlıyoruz. Yaklaşık 8-10 haftalık süreçte bunlar müşteriyle buluşacak şekilde hazırlanıyor. Şu an gelişme aşamasındalar. Daha sonra bunları paketleyerek Fethiye'den Mersin'e, İç Anadolu'da Afyon'a kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde örtü altında bombus arısıyla tozlaşma sağlamak isteyen müşterilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

Genel Müdür Süzen, “Koronavirüs pandemi sürecinde önceliğimiz çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve hizmet sağladığımız müşterilerimizin sağlığını korumak. Bu amaçla bir dizi koruyucu ve önleyici önlem aldık. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Covid-19 güvenli üretim belgesi almaya kazandık. Bildiğimiz kadarıyla sektörümüzde bu belgeyi alan ilkiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TarımIşçiArıIşçi ArıSeraPCR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de FETÖ operasyonu
İzmir'de FETÖ operasyonu
Edirne'de  9/8'lik kar sevinci
Edirne'de  9/8'lik kar sevinci
KADİR ŞEKER'İN DAYAKTAN KURTARDIĞI KADIN EROİNLE YAKALANDI
KADİR ŞEKER'İN DAYAKTAN KURTARDIĞI KADIN EROİNLE YAKALANDI
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans