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Tarlasında 'tropikal bamya' yetiştirdi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, çiftçi Muammer Köksal, Tayland'dan kendisine gönderilen tropikal bamya fidesini tarlasına ekip ürün almayı başardı. Yetişen bamyaları tohum olarak ayıran Köksal, önümüzdeki yıl hasat edeceği bamyaları piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Aralık 2020 Pazar 09:08
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Tarlasında 'tropikal bamya' yetiştirdi

Beypazarı Beylik Mahallesi Muhtarı Muammer Köksal, Tayland'da yaşayan bir Türk tanıdığı aracılığıyla tropikal iklim şartlarında yetişen bamya fidesini Beypazarı'na getirtti. Köksal, gelen fideyi deneme amaçlı tarlasına ekerek ilgilenmeye başladı. Toprağa ve iklim şartlarına uyum sağlayan bamya fidesi, bir süre sonra ürün vermeye başladı. Köksal, hasat ettiği 30 ile 40 santimetre uzunluklarındaki bamyaları tohum olarak ayırdı.

'SENEYE TÜKETİCİ İLE BULUŞACAK'

Dolma ve kızartma yemeklerinde kullanılabilen dev bamyalardan önümüzdeki yıl daha verimli bir hasat almayı bekleyen Köksal, "Tayland tan bir Türk arkadaşım bana tek bir dal gönderdi. Ben de bunu köyümde ekiş yaptım, iklime ve toprağa uyum sağladı ve yetişen bamyaları tohumluk bıraktım seneye piyasada dev bamyalar tüketici ile buluşacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraBeypazarıTropikal BamyaçiftçiBamya
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