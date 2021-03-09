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Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaraladı

İZMİR'in Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Yaralanan kişinin ise hastanede yoğun bakıma alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Mart 2021 Salı 09:32
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Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaraladı

Olay, Konak ilçesine bağlı Ferahlı Mahallesi'nde meydana geldi. Murat A. (48), sokak ortasında henüz belirlenemeyen nedenle G.Ö. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine G.Ö. ekmek bıçağı ile Murat A.'ya saldırdı. Murat A. boynuna aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanırken, can havli ile olay yerinden kaçtı. Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, G.Ö.'yü suç aleti bıçak ile birlikte yakaladı. Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilen Murat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKonakYaralama
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