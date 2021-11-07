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THY'den çocuk misafirlerine özel seyahat setleri

Seyahat sürecince çocuk misafirlere keyifli anlar yaşatmayı hedefleyen Türk Hava Yolları (THY), hazırladıkları özel seyahat setlerini yenilediğini açıkladı. Çocukların ilgi alanları ve ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış yeni setler bayrak taşıyıcının uzun menzilli Türkiye çıkışlı uçuşlarında yolculara sunulmaya başlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Kasım 2021 Pazar 12:26
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THY'den çocuk misafirlerine özel seyahat setleri

Küçük misafirlerine seyahatleri süresince keyifli bir marka deneyimi yaşatmayı hedefleyen Türk Hava Yolları, minik kaşifler için kıtalararası seyahatlerinde sunduğu setlerini yeniledi. Türk Hava Yolları çocuk kulübü konsepti High Five temasından esinlenerek tasarlanan seyahat setleri çocuklar ve aileler için uçuş konforunu artıracak içerikleri ile yolculardan büyük beğeni topladı.

Çocukların ilgi alanları ve ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış, bayrak taşıyıcının uzun menzilli Türkiye çıkışlı uçuşlarında yolculara sunulmaya başlanan yeni setlerle ilgili yapılan açıklamada, "High Five teması ile hazırlanan kitlerde göz bandı, kulaklık, çorap ve diş seti yer alıyor. İşlevselliği ile ön plana çıkan seyahat setleri, çocuk yolcuların uçuş sonrasında da severek kullanabileceği şekilde tasarlandı. High Five çocuk kulübü, her biri farklı kültürü temsil eden beş minik pilot karakterden oluşuyor. Dünyayı gezen, edindikleri tecrübeleri paylaşan beş küçük kâşif, minik yolcuların dünyayı farklı yönleriyle keşfetmesine katkı sağlıyor" bilgisi paylaşıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYçocukSeyahat
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