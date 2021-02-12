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Tokat'ta orman yangını, 7 saatte söndürüldü

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 7 saatte söndürülürken, 50 dönüm alan zarar gördü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Şubat 2021 Cuma 10:33
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Tokat'ta orman yangını, 7 saatte söndürüldü

İlçeye 32 kilometre uzaklıktaki İkizce köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, bölgede piknik yapanların yaktığı ateş nedeniyle çıkan yangın, geniş alana yayıldı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 50 dönüm alanda zarara neden olan yangın, 7 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatOrmanYangınItfaiye
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