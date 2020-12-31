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Trabzon’da doktor, koronavirüse yenildi

TRABZON’da 15 gündür koronavirüs tedavisi gören Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel (75), hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Aralık 2020 Perşembe 10:27
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Trabzon’da doktor, koronavirüse yenildi

Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. Hüseyin İlhan Demirel, koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Dr. Demirel, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 15 gün önce Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Dr. Demirel, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Geçen yıllar Trabzonspor'da yöneticilik görevi de üstlenen Demirel’in ölümü; ailesi, meslektaşları, mesai arkadaşları, hastaları ve hasta yakınlarını üzüntüye boğdu.

Dr. Hüseyin İlhan Demirel, görev yaptığı hastanede düzenlenecek anma törenin ardından toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medical Park Trabzon Karadeniz HastanesiKadın Hastalıkları Doğum UzmanıDr. Hüseyin İlhan Demirel
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